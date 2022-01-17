Больше половины новых случаев Covid-19 в Свердловской области приходится на Екатеринбург

На Среднем Урале замедлились скачки заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки оперштаб зарегистрировал 537 новых случаев, из них 285 выявлено в Екатеринбурге. Количество выписанных пациентов (739) по-прежнему превышает число новых больных, что говорит об освобождении коек в больницах.

Смертность от коронавируса остается на прежнем уровне – за сутки зарегистрирован еще 21 летальный исход. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составило 9766 человек.

По данным оперштаба, в больницах остаются 324 пациента в тяжелом состоянии (в том числе 132 больных находятся на аппаратах ИВЛ), 1723 пациента госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, в выходные дни было выявлено четверо свердловчан, зараженных новым штаммом «омикрон». Пациенты и контактные с ними находятся под медицинским наблюдением.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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