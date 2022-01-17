Мошенницы обокрали 90-летних пенсионеров и брызнули в них газовым баллончиком

В Екатеринбурге пожилую пару обокрали мошенницы, 90-летнему мужчине и его жене брызнули в лицо струю из газового баллончика.

Пенсионеры шли из больницы, когда к ним на улице Восточной подошли две незнакомые женщины. Они назвали мужчину по имени-отчеству, что усыпило бдительность пенсионеров, и представились соцработницами. Женщины заверили пенсионеров, что в стране произошла финансовая реформа, поэтому необходимо срочно обменять имеющиеся у них наличные деньги на купюры нового образца.

Мошенницы проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать наличность, чтобы якобы переписать серийные номера для предстоящего обмена. Доверчивая пара достала отложенные 450 тысяч рублей. Мошенницы стали пересчитывать деньги и в процессе подменивать купюры на фальшивые. Однако это заметил дедушка и потребовал у мошенниц вернуть деньги и покинуть его дом. Однако свои наличные пара не получила обратно: лжесоцработницы пустили в ход газовый баллончик и сбежали с деньгами, а паре пришлось обратиться в полицию.

Как сообщает УМВД по Екатеринбургу, по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Мошенницам грозит до 12 лет тюрьмы. Но пока они не задержаны.

В полиции напоминают о правилах безопасности. Родственникам необходимо объяснить пенсионерам, что в свою квартиру нельзя пускать незнакомых. Кроме того, если посторонние люди все же проникли в квартиру, нельзя показывать им, где хранятся сбережения. Соцработники всегда приходят только после звонка.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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