Депутат Смирнов купил торговый центр с огромными долгами

Депутат заксо Владимир Смирнов купил еще один торговый центр – на сей раз это ТЦ «Аида» на улице Блюхера. Прежним владельцем был предприниматель Павел Алянич, которому также принадлежал холдинг «Атлант» – в него, в свою очередь, входили продуктовые магазины «А-продукт» и точки продажи текстиля «Атлантекс».

По всей видимости, у прежнего собственника были сложности с торговым центром, в настоящее время в помещениях начат ремонт. Кроме того, у владельца были задолженности за коммунальные услуги. Так, только «Спецавтобаза» принудительно взыскала с ИП Алянич 16,6 млн в ноябре прошлого года – деньги приставы списали тогда прямо с банковской карты предпринимателя. Кроме того, Аляничу начислили еще 18,8 млн дебиторской задолженности за услугу «Обращение с ТКО». В пресс-службе предприятия уточнили, что долг в настоящее время не погашен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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