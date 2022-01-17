Две девочки погибли в пожаре, пока их мать ходила в магазин

Две девочки, трех и четырех лет, погибли в пожаре в Екатеринбурге, пока их мать ходила в магазин.

Вчера вечером в машине скорой помощи умерли две девочки 2017 и 2018 годов рождения. По предварительной информации, дети отравились угарным газом во время пожара. Как сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, 34-летняя хозяйка дома вместе со своим сожителем ушла в магазин, а детей оставила одних в частном доме по улице Источной. Пока они были дома одни, в одной из комнат произошло возгорание. Когда мать вернулась домой, она нашла дочерей в тяжелом состоянии, в доме было сильное задымление. Женщина попыталась затушить пожар и вызвала скорую. Однако спасти пострадавших не удалось, они умерли по пути в больницу.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной. Мать привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей (ст. 5.35 КоАП РФ), сожителем женщины был официально безработный мужчина.

По одной из версий полиции, возможной причиной пожара стала неисправность электропроводки. Мог загореться диван – на нем остались соответствующие следы. При осмотре тел девочек признаков насильственной смерти не обнаружено, скорее всего, дети надышались смертельным едким дымом.

Дом печного и центрального отопления не имел, обогревался при помощи электроприборов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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