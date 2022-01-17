В Екатеринбурге полгода ищут пропавших женщин-близнецов (ФОТО)

В Екатеринбурге больше шести месяцев родственники разыскивают двух 61-летних сестер-близнецов. Лариса Горбунова и Светлана Орлова (их девичья фамилия Атемасовы) пропали без вести 15 июля 2021 года. Одна из женщин нуждается в медицинской помощи, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавших: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы с проседью, карие глаза. По факту исчезновения сестер-близнецов организована доследственная проверка. Как сообщили в областном следственном комитете, родственники женщин обратились с заявлением в правоохранительные органы. Розыском пенсионерок занимается отдел полиции № 7 УМВД Екатеринбурга. Всех, кто располагает значимой информацией о пропавших, просят позвонить по телефонам: 8(343)356-42-07 или по линии 102 (02).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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