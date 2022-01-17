Суд отказал общественникам в проведении митинга «против агрессивной политики правительства РФ и шантажа войной»

Ленинский районный суд отказал активистам в проведении митинга 22 января на площади Труда.

Целью мероприятия было «выразить протест агрессивной военной политике правительства РФ, потребовать прекратить практику шантажа войной мирового сообщества, выразить солидарность гражданам с мирными устремлениями».

Истцами выступили активисты Вера Мангилева и Ирина Скачкова. Ответчик – Министерство общественной безопасности Свердловской области, которое не согласовало публичное мероприятие.

Ирина Скачкова заявила, что запрет митинга нарушает право на свободное высказывание мнений и убеждений: «Позиция участников не обязательно должна совпадать с мнением ведомства. По 29-й статье Конституции каждому жителю страны гарантируется свобода слова».

Представитель МОБа в своей речи сообщила, что «отказа в проведении митинга не было». «Министерство общественной безопасности требовало привести цель публичного мероприятия в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации», – пояснила она.

По сообщению МОБа, «политика правительства РФ, вопреки цели заявленного публичного мероприятия, не предусматривает применение практики шантажа войной мирового сообщества и не является агрессивной, поскольку направлена на повышение эффективности многостороннего сотрудничества на важных для мирового сообщества направлениях, в числе которых обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств. Требование прекратить практику шантажа войной мирового сообщества и протеста агрессивной политики правительства РФ, как цель публичного мероприятия, не соответствует положениям Конституции РФ». Суд посчитал выводы МОБа правомерными.

Ирина Скачкова сообщила «Новому Дню», что, скорее всего, обжаловать решение не будут: «Я считаю, что сейчас нужно изменить цели митинга, убрать из него фразу про «шантаж мирового правительства» и снова отнести заявление в министерство общественной безопасности».

Напомним, 11 января Мангилева, Скачкова и еще двое активистов подали в МОБ уведомление о проведении 22 января митинга с формулировкой «против агрессивной политики правительства РФ». Министерство общественной безопасности его не согласовало.

В прошедшую субботу в Екатеринбурге прошел пикет с темой «За мир и дружбу между народами». Участники выступили «против любого вторжения одной страны в другую». На ней полиция задержала двух человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»