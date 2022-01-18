Рано утром из-за аварии на подстанции встали трамваи и троллейбусы

Сегодня в 6 часов утра из-за аварии на подстанции № 13 ЕЭСК пропало напряжение в контактной сети трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, выпуск трамваев из Южного трамвайного депо и их движение по ул. 8 Марта на участке от ул. Куйбышева до ул. Шварца и троллейбусов по ул. Белинского были невозможны. Стояли троллейбусы №№ 1, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20 и трамваи: 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 33. В настоящий момент напряжение в сети появилось. График движения маршрутов восстанавливается.

В пресс-службе компании «Россети Урал – Екатеринбург» уточнили, что в 06:05 была повреждена кабельная линия в 6 кВ. Энергетики «Россети Урал – Екатеринбург» подали напряжение по резервной КЛ. «Дальнейшие переключения проводились персоналом ЕМУП «Гортранс» в распределительном пункте собственника, от которого пролегает кабельная линия», – добавили в компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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