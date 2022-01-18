В 2021 году количество жалоб бизнесменов на коронавирусные ограничения сократилось до 10%

Бизнесмены стали меньше жаловаться на коронавирус и связанные с ним ограничения. Если в 2020 году 50% всех обращений в адрес бизнес-омбундсмена были посвящены именно Covid-19, то в 2021-м их доля составила лишь 10%. Сейчас лидируют земельные и арендные вопросы, экономические преступления.

«На первое место, судя по обращениям, вышли проблемы, которые касались земельных и арендных отношений, кадастровой оценки – их в 2021 году было в три раза больше, чем в 2020-м, – рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – На втором месте – вопросы взаимодействия с силовыми структурами. И речь шла не столько о защите бизнеса от уголовного преследования, сколько – о защите предпринимателей, которые стали пострадавшими в разного рода экономических преступлениях. И, к сожалению, выросло число жалоб на налоговое администрирование».

На коронавирус и ограничения жаловались в основном в начале 2021-го, а также в ноябре-декабре, когда ввели пропуска по QR-кодам.

«В 2021 году таких жалоб было всего 10% от общего числа обращений. Но все они были острыми – когда вопрос стоит о выживании бизнеса», – прокомментировала Елена Артюх.

Причем бизнесмены перестали просить финансовую поддержку, понимая, что из бюджета вряд ли чего-то дождутся при текущих тратах на медицину. «Чаще говорят об организационной поддержке: чтобы им дали возможность работать, сняли ограничения», – добавила омбудсмен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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