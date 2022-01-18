Снова рост: за сутки в Свердловской области выявлено 597 случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в Свердловской области вновь растет. За последние сутки выявлено 597 заболевших, что на 60 больше, чем днем ранее. Скончались от болезни 20 человек.
По данным регионального оперштаба, в больницах в тяжелом состоянии находятся 346 свердловчан, из них 174 – в реанимации, в том числе 132 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести – еще 1680 пациентов. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Всего с начала пандемии зарегистрирован 206 151 случай Covid-19 и 9786 летальных исходов.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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