Куйвашев: «Мы стоим на пороге новой волны коронавируса»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал приход новой, пятой по счету, волны коронавируса. «Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма – «омикрон». Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей», – сообщил он, поручив подчиненным усилить работу call-центров для заболевших по номеру 122, тестировать больше людей на коронавирус, запастись лекарствами и кислородом, зарезервирвать койки. Врачам будут помогать студенты-медики. Из УГМУ 500 пятикурсников будут помощниками, а 700 ординаторов – стажерами. Кроме того, часть студентов младших курсов будут волонтерами в call-центрах.

Губернатор призвал людей прививаться, в том числе повторно, у кого с момента вакцинации прошло полгода. «В своей основе они [вакцины] имеют генетическую основу коронавируса. Эта основа в любом случае вырабатывает антитела и защищает от тяжелого течения болезни», – отметил исполняющий обязанности главврача городского центра медпрофилактики Александр Харитонов.

Главный анестезиолог-реаниматолог минздрава Свердловской области Александр Левит также призвал прививаться. «Наши данные и данные коллег из «ковидных» реанимаций подтверждают, что наиболее тяжело болеют невакцинированные пациенты. Более того, среди привитых пациентов на ИВЛ попадает не более 5%. Все остальные – непривитые», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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