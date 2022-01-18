«Уральские авиалинии» выполнили первый рейс на топливе с низким углеродным следом

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс на экологичном SAF-топливе с низким углеродным следом. В дальнейшем перевозчик планирует применять «зеленое» горючее для обслуживания коммерческих рейсов в Европе.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, SAF-топливо (sustainable aviation fuel) –топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот. Первый рейс с применением такого топлива состоялся из аэропорта Амстердама Схипхол в Екатеринбург на самолете Airbus А321. Грузовой борт доставил медицинские препараты и тесты на коронавирус. Доля SAF в топливной смеси превысила 35%, что позволило сократить выбросы CO 2 с авиарейса на треть.

«Заправку первого рейса авиакомпании топливом с минимальным углеродным следом организовала «Газпромнефть-Аэро» – оператор авиатопливного бизнеса «Газпромнефти». В рамках программы сотрудничества «Газпромнефть-Аэро» и авиакомпании «Уральские авиалинии» запланировано дальнейшее применение «зеленого» авиационного топлива для обслуживания коммерческих рейсов в аэропортах Европы», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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