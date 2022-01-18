В Екатеринбурге за 2021 год мошенники обокрали 426 пенсионеров

В Екатеринбурге на 17% снизилось число мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей. В УМВД города считают, что сыграла роль агитация и профилактика таких преступлений в районах. Однако необходимо усилить работу с пенсионерами, поскольку они могут несколько раз попасться на уловки злоумышленников.

Об итогах работы полиции в этом направлении сегодня перед депутатами гордумы Екатеринбурга отчитался начальник отделения по борьбе с мошенничествами и преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий городского УМВД Александр Черников.

По его словам, в 2021 году было зарегистрировано 2549 преступлений в отношении пожилых людей, причем чаще всего пенсионеров обманывали по телефону или в интернете. Это на 17% меньше, чем в 2020 году (напомним, в начале пандемии екатеринбуржцы старше 60 лет, в основном, сидели дома на карантине).

Всего за год было возбуждено 769 уголовных дел по факту кражи денег с банковских счетов, и только 44% этих преступлений были раскрыты. Мошенники пользовались известной схемой и начинали разговор так: «Вам звонит сотрудник банка (прокуратуры, следственного комитета). С вашего счета была попытка снять средства. Необходимы ваши данные для защиты денег». 426 пенсионеров поверили таким звонкам и потеряли деньги.

Черников отметил, что пожилые люди часто становятся жертвами обмана при личном контакте. Они открывают дверь «социальным работникам», «газовикам», «сотрудникам МЧС», которыми прикидываются мошенниками. Также старики доверчиво откликаются на предложения якобы помощи с выкупом товаров на таможне или переводом денег дальним родственникам.

В УМВД разработали и распространяют специальную памятку, где описываются самые распространенные виды мошенничеств. Также полицейские попросили городские власти по возможности разместить на крупных перекрестках баннеры с предупреждениями о мошенничестве и запустить на уличных мультимедийных экранах социальную рекламу.

«Профилактика таких преступлений дает положительный эффект. В 2021 году стало меньше пострадавших людей от мошеннических звонков. Но есть люди, которые обращаются в полицию неоднократно», – подчеркнул представитель УМВД.

Депутаты также поинтересовались, откуда чаще всего поступают звонки мошенников. «По последней информации, в основном звонки поступают через IP-телефонию за пределами РФ. Чтобы отследить эти звонки, нужно проделать огромную работу, но мы стараемся», – заявил Черников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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