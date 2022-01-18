Куйвашев назначил себе девятого заместителя

Девятым заместителем губернатора Евгения Куйвашева назначен Василий Козлов, который до этого возглавлял министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности «инженер-физик». В 1999 году – институт переподготовки кадров Московской Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов возглавил в январе 2018 года.

Теперь в общей сложности у Куйвашева – девять заместителей: первый зам Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, Павел Креков, Дмитрий Ионин, Сергей Зырянов, Валерий Чайников, Азат Салихов, Сергей Швиндт, Василий Козлов. На своей пресс-конференции Евгений Куйвашев заявил, что обязанности между ними будут официально распределены как раз после назначения последнего зама.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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