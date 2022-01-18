Новым свердловским министром стал бывший бизнесмен из Первоуральска

Новым министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области назначен Вячеслав Ярин, ранее занимавший пост замминистра.

В департаменте информполитики сообщили, что Вячеслав Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. Закончил Уральский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и прошел программу подготовки управленческих кадров в институте «Высшая школа экономики и менеджмента» УрФУ.

По данным «Нового Дня», Ярин является учредителем нескольких юридических лиц в Первоуральске, например, ООО «РосАльфаТорг» (вышел из состава учредителей), ООО «ТД «ЕвроСталь» (прекратило деятельность), ООО ЮФ «Советник» (прекратило деятельность). Несколько лет работал проректором РГППУ.

Согласно декларации о доходах, в 2020 году на посту замминистра Вячеслав Ярин заработал 2 млн 327 тысяч рублей. В собственности у чиновника – земельный участок площадью почти 1900 кв м, доли еще в трех участках, жилой дом, доли еще в двух домах, гараж и доля в еще одном гараже, а также автомобили Renault Duster; ЗАС 1102; Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и снегоход YAMAHA VK 10D. Супруга и ребенок Ярина владеют квартирами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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