Кондуктора, обматерившую пенсионерку, ждет депортация (ВИДЕО)

В Екатеринбурге полиция нашла кондуктора, которая обматерила пожилую пассажирку автобуса. Инцидент произошел накануне на маршруте № 42. Женщина пожаловалась на то, что в маршрутке скользкие ступени, а в ответ получила отборную брань. Когда за бабушку вступились другие пассажиры, кондуктор на ломаном русском заявила: «Ненавижу вас всех. Я надоела от вас везде проблемы».

В пресс-службе полиции Екатеринбурга рассказали, что хамку нашли – на нее составили четыре протокола, в том числе за мелкое хулиганство, за нарушение миграционного законодательства, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм – она была без маски.

«Гражданка одной из среднеазиатских республик находилась на территории России и осуществляла трудовую деятельность без необходимых разрешений. Будет рассмотрен вопрос о ее выдворении с территории Российской Федерации», – пояснили в пресс-службе полиции.

Также в отделении кондуктора заставили извиняться, как это сделала хамка, смотрите на видео.

Кондуктор обматерила пенсионерку

Екатеринбург, Елена Сычева

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