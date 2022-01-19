Больше 50% сайтов муниципалитетов на Среднем Урале не приспособлены для работы с инвалидами

В Свердловской области 52% сайтов администраций муниципальных образований не приспособлены для работы с инвалидами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Комиссия – орган, куда может обратиться инвалид, если у него проблемы с выходом из подъезда. Контакты должны находиться на сайте администрации. Но 52% сайтов таких сообщений не имеют. С этого и идут проблемы», – сообщила омбудсмен.

При этом только один сайт – администрации городского округа Краснотурьинск полностью отвечает правилам работы с инвалидами.

Также омбудсмен рассказала, как инвалид может добиться установки пандуса в своем подъезде, если комиссии в муниципалитете нет или она бездействует.

Написать письмо действующему на территории прокурору. «Он обязан сделать все возможное, чтобы написать представление в муниципалитет или иные принять меры прокурорского реагирования», – сказала Татьяна Мерзлякова. Записаться на прием к главе муниципалитета или написать ему обращение, изложив суть проблемы. Обратиться к уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

Также Татьяна Мерзлякова отметила, что если в старом доме невозможно установить пандус, то в таком случае человеку должны предоставить другое жилье за счет бюджета.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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