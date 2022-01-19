В Свердловской области вновь скачок заболеваемости Covid-19

В Свердловской области зарегистрировано самое высокое суточное число заболевших коронавирусом с начала 2022 года – 628. 366 из них пришлось на Екатеринбург. После лечения выписан 781 переболевший. За сутки зафиксировано еще 18 летальных исходов.

По данным оперштаба, 319 пациентов с Covid-19 в тяжелом состоянии, 1644 – в состоянии средней тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении и чувствуют себя удовлетворительно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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