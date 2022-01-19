Первоклассник обморозил руки на физкультуре – учитель проигнорировал его жалобы

Первоклассник обморозил кисти обеих рук на уроке физкультуры, потому что учитель не обратил внимания на жалобу ребенка. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Вчера, 18 января, учащийся первого класса МБОУ СОШ № 98 пришел на уличный урок физкультуры без варежек, потому что забыл их дома. У мальчика замерзли руки, он пожаловался учителю, однако тот не обратил внимания на слова ребенка. До конца урока первоклассник был на улице без варежек, и в результате получил обморожение кистей обеих рук.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, мальчику была оказана медицинская помощь. Об инциденте вчера написал ряд местных СМИ, а сегодня прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку.

«Новый День» обратился в 98-ю школу за комментарием, но там ответили: «Сейчас идет комиссия, ответить вам не сможем». Добавим, вчера, 18 января, в поселке Садовый, где и находится школа № 98, было -6 градусов – видимо, педагог посчитал, что на улице достаточно тепло.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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