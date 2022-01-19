В крещенские купели окунулись уже 15 тысяч свердловчан (ФОТО)

В Свердловской области в 92 купели окунулись уже 15 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч – в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с крещенских купаний в Екатеринбурге.
Купания проходят без происшествий. Возле иорданей дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции, безопасность обеспечивают более 1,5 тысячи человек, в том числе 450 сотрудников МЧС России.
Добавим, спасатели напоминают гражданам правила безопасности:
– купаться следует только в специально оборудованных местах;
– запрещено купание детей без присмотра взрослых;
– не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
– при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки;
– запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Саливанчук
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