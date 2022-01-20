В ДТП между двумя «Нексиями» пострадали двое детей (ФОТО)

Два мальчика, четырех и восьми лет, пострадали в автомобильной аварии на Сибирском тракте у дома № 24б.

ДТП случилось в 22:05. В пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга рассказали, что 38-летний мужчина на первой «Дэу Нексия» разворачивался на остановке и столкнулся с попутной машиной такой же марки. Пострадали три пассажира второго авто: 56-летняя женщина и два мальчика. У женщины – закрытая черепно-мозговая травма, у детей – ушибы мягких тканей головы. Мальчики доставлены в ДГКБ № 9. Установлено, что они были пристегнуты ремнями безопасности. Детского кресла для младшего ребенка в машине не было.

Водительский стаж мужчины – 18 лет, за нарушение ПДД привлекался к ответственности один раз. Он пояснил, что не убедился в безопасности маневра при развороте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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