Теннисисты УГМК пробились в полуфинал Лиги чемпионов

Команда по настольному теннису УГМК во втором четвертьфинальном матче лиги чемпионов со счетом 3:0 обыграла немецкий клуб «Ной-Ульм».

Игра проходила в Балтыме. В составе команды УГМК выступали Лиам Питчфорд, Джонатан Грот и Томислав Пуцар. По итогам двух матчей верхнепышминцы победили со счетом 6:0 и вышли в полуфинал главного клубного турнира Европы.

«Мы очень рады пройти в полуфинал. Мы все втроем показали хорошую игру, были сосредоточены, знали, что нужно делать, и не дали соперникам никаких шансов. Выиграть дважды со счетом 3:0 у такой сильной команды – довольно сложно, и это вселяет в нас уверенность – мы с нетерпением ждем полуфинала», – сказал игрок КНТ УГМК Лиам Пичфорд.

За право выйти в финал турнира клуб поборется с оренбургским «Факелом».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»