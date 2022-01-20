В крещенские купели окунулись 23 тысячи человек

Крещенские купели в Свердловской области посетили в общей сложности 23 тысячи человек. Купания прошли без происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Всего в регионе было организовано 92 места для купания. Они были оборудованы специальными деревянными помостами, трапами, теплыми раздевалками, палатками с горячим чаем. Возле купелей дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции, – в общей сложности 1600 человек.

При патрулировании водных объектов были выявлены четыре несанкционированных купели: на Верхне-Синячихинском водохранилище (пгт. Верхняя Синячиха), на реке Нейва (городской пруд Алапаевска, с. Петрокаменское) и на реке Вилюй (с. Краснополье). Их ликвидировали.

Екатеринбург, Елена Владимировна

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