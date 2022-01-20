Эпидемиолог рассказал, когда в Свердловской области появится детская вакцина от ковида

Полную информацию о детской вакцине от коронавируса «Спутник М» в Свердловской области планируют получить в феврале. Как сообщил сегодня на брифинге руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов, поступление партии детской вакцины от Covid-19 ожидалось еще в январе, однако перенеслось на февраль.

«Как только будет информация об ожидаемом поступлении вакцины, сразу будет написан приказ министерства здравоохранения. Мы будем эту работу выполнять перед самым поступлением первой партии детской вакцины, – пояснил Александр Харитонов. – Пока такой информации нет, ждали ее еще в январе, сейчас ожидаем в феврале».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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