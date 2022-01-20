Фонд святой Екатерины помог пройти реабилитацию парализованной после аварии женщине – она снова начала ходить

В июле прошлого года молодая мама Марина Киселева попала в страшную аварию. Машина врезалась в дерево, в результате чего девушка получила перелом шейных позвонков и тяжелую травму спинного мозга, водитель не пострадал. Марина впала в кому, а ее тело практически полностью было парализовано. Тогда на помощь пришел председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин – он оплатил необходимую реабилитацию, в результате которой Марина смогла не только встать на ноги, но и ходить.

«Постоянно были мысли, что это навсегда. Когда я попала на реабилитацию и мной начали заниматься, появилась надежда, что я начну ходить. Изначально я даже не могла сидеть, но со временем я добилась успеха. Через три недели я уже начала ходить с ходунками, потом – с поддержкой, потом сама», – делится Марина.

Первый этап восстановления уже закончен. Марина провела несколько дней дома – к детям она отправилась на своих ногах, без коляски. Два сына и дочь стали для нее главной мотивацией в работе над собой: «Когда я очнулась после комы, ко мне пришла дочка – тогда я первый раз улыбнулась. Когда я приехала домой, и они увидели меня, они заревели. Последний раз дети меня видели, я была в таком состоянии, у меня еще трахеостома стояла, а тут я сама шла к ним».

Сейчас Марину ждут еще два месяца реабилитации в медицинском центре доктора Волковой, после чего она сможет вернуться к нормальной жизни. Каждое утро она проходит километр на специальной дорожке, затем семь часов тренируется со специалистами и восстанавливает моторику рук.

«Марина не могла ходить, не могла повернуться сама. Но динамика у нее очень быстрая. Мы рады очень за нее. Впереди у нее еще изменение темпа ходьбы, пробовать прыжковые упражнения и увеличение толерантности к ходьбе. Если сравнить со здоровым человеком, который должен проходить порядка 10 000 – 15 000 шагов в день, то мы стараемся подобраться к этому показателю», – говорит инструктор – методист ЛФК Александр Козлов.

«Нас очень тронула история Марины, и председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алексеевичем Алтушкиным было принято решение помочь с реабилитацией Марины. Очень рады тому, что благодаря реабилитации Марина встала на ноги и очень скоро вернется домой к детям», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

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