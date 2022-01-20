Для туристов разработали аудиогид и карту для путешествий вокруг Висима (ФОТО)

В Екатеринбурге выпустили аудиогид и карты с маршрутами по окрестностям поселка Висим. Проект называется Welcome to Ural. В перспективе в приложении будут появляться и другие туристические направления.

Аудиогид выпущен туркластером «Гора Белая». Три миллиона рублей на разработку и создание дал Ростуризм. На эти деньги создатели разработали приложение для смартфона, которое позволяет с комфортом погулять по окрестностям Висима (сверяясь с картой, на которой отмечены главные точки и расстояние до них), параллельно слушая информацию аудиогида об истории, легенды и так далее. Висим выбрали в качестве «пилота» в приложении Welcome to Ural потому, что в 2021 году уральский поселок вошел в тройку самых красивых деревень России, и туда потянулись туристы. Кроме того, Висим – родина писателя Мамина-Сибиряка. Послушав аудиогид, можно узнать и про раскол церкви, и про расцвет горнозаводской империи Демидовых, про развитие золотодобычи и многое другое.

«Приложение содержит описание маршрутов и конкретных достопримечательностей, исторические справки, фотоконтент, навигационную систему. Сценарий можно выбрать любой – будь то путешествие по горнозаводскому Уралу или природным объектам, на автомобиле или пешком», – рассказал коммерческий директор кластера «Гора Белая» Антон Новиков.

Корреспондент «Нового Дня» изучил приложение. Пользоваться им действительно удобно: понятная навигация, фотографии, которые дают возможность понять – куда же ты едешь. Записи аудиогида сделаны не хуже, чем в крупных музеях. Правда, пока в аудиогиде только русский язык.

«Возможно, к концу года добавим новые маршруты, в том числе и по Сысерти. Также в планах Демидовский маршрут, который сейчас разрабатывают в Свердловской области. Что касается английского языка, пока ориентируемся на внутренний туризм. Когда границы будут открыты, запустим и английскую версию», – пояснили «Новому Дню».

Скачать приложение можно здесь и здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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