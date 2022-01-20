Зимой в Россию приехало в 45 раз больше гостей из Таиланда, чем год назад

В этом сезоне количество иностранцев, пожелавших провести новогодние каникулы в России, увеличилось на 75%. Самый большой интерес к нашей стране аналитики мобильного оператора «Мегафон» зафиксировали у представителей Таиланда, откуда приехало в 45 раз больше гостей, чем в этот же период годом ранее. На втором месте Азербайджан – оттуда приехало в 21 раз больше людей. Замыкают тройку ОАЭ, показавшие семикратный прирост роумеров.

По общему числу гостей из-за рубежа первое место второй год подряд удерживает Китай. В пятерку стран по этому показателю также входят США, Турция, Таиланд и Израиль.

По данным пресс-службы «Мегафона», люди, живущие за границей, стали активно приезжать в РФ уже с 26 декабря, чтобы провести здесь длинные новогодние праздники. По мере приближения крещенских морозов они предпочитали вернуться в теплые края.

Россияне также охотно проводили каникулы за рубежом. Число путешественников выросло в два раза по сравнению с 2020 годом, на что повлияли вакцинация от Covid-19 и открытие границ части государств. Самыми востребованными странами у граждан России стали Украина, Беларусь, Узбекистан, Турция, Казахстан и Египет. Последний возглавил рейтинг по передаче данных в роуминге – здесь туристы скачали больше всего трафика.

Самым популярным приложением у россиян за границей стал Instagram, на втором месте – YouTube. Среди мессенджеров лидирует WhatsApp.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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