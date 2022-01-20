Свердловская область получила 2400 доз детской вакцины от коронавируса

В Свердловскую область поступили первые 2400 доз детской вакцины от коронавируса. По словам вице-губернатора Павла Крекова, на это число вакцины уже достаточно желающих.

Впрочем, четкие сроки массовой вакцинации среди детей старше 12 лет чиновник не указал. По его словам, это станет понятно, когда придет более масштабная партия вакцины. Напомним, вакцинация детей будет добровольной. Родителей обещали не принуждать.

«В ближайшие часы станет известно – начнем сбор согласий от родителей на вакцинацию детям, которые в этом нуждаются. Дети старше 15 лет могут сами принимать решение», – отметил Креков.

Он также добавил, что сначала прививать будут детей в Екатеринбурге и других крупных городах, потому что здесь выше риски.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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