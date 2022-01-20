«Нельзя танцевать, двигаться, соприкасаться»: Креков объяснил, почему ввели новые ограничения

Вице-губренатор Павел Креков объяснил, почему в Свердловской области запретили проводить вечеринки и концерты в ресторанах.

«Мы ограничили проведение массовых мероприятий в местах, которые для этого не приспособлены, – разного рода дискотеки, ночные клубы, большие концерты во Дворцах спорта, в павильонах «Экспо», где нельзя рассадить людей в четком порядке. Нельзя танцевать, двигаться, соприкасаться. Рестораны будут работать только в режиме питания, а концерты проходить в специализированных зданиях при 75% наполняемости зала в масках», – заявил Креков во время очередного брифинга по результатам заседания оперштаба.

Напомним, новым указом накануне запретили все развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания. При этом заведениям общепита разрешается работать в ночное время – пока до 27 января.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»