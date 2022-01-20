В оперштабе точно не знают, сколько в области случаев заражения штаммом «омикрон»

Руководитель регионального оперштаба, замгубернатора Павел Креков затруднился ответить на брифинге, сколько человек в регионе на сегодня заражены штаммом «омикрон».

«Четыре случая нам стали известны благодаря случайной выборке. Все должны понимать, что нас будет интересовать штамм, и будем фиксировать, какой преобладает. Пока в области идет «дельта», и «омикрон» – это законы вируса – быстро ее вытеснит. Мы еще несколько случаев отправили на специсследования, допускаю, что на самом деле «омикрон» уже увеличивается, как это произошло в Москве и Петербурге, – заявил Креков. – Сколько на самом деле случаев омикрона, сказать трудно. Их, вполне возможно, больше четырех».

Как уже сообщал «Новый День», на вчерашний день было официально зарегистрировано четыре случая штамма «омикрон». Все заболевшие прибыли из-за рубежа: двое из Доминиканской Республики, один из Египта и один из ОАЭ. Зараженные «омикроном» переносят инфекцию в легкой форме. У троих был полный курс вакцинации от коронавируса, а четвертый поставил только первый компонент вакцины.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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