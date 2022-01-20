Бригады скорой помощи с февраля будут делать тесты на коронавирус на дому

В феврале станции скорой медицинской помощи получат экспресс-тесты на коронавирус и начнут проводить анализы пациентам на дому. В случае выявления Covid-19 больному сразу оставят медикаменты.

«В первых числах февраля скорые получат экспресс-тесты на коронавирус, которые показывают почти так же точно, как ПЦР-тесты. Если врачи выехали к человеку по вызову, обнаружили коронавирус, ему сразу будут оставлять медикаменты», – заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Сейчас в Свердловской области проводят работу с операторами мобильной связи, чтобы люди могли спокойно дозвониться по телефонам 122 и 112. Пока ситуация по дозвону спокойная.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Екатерина Норсеева

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