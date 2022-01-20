В Нижнем Тагиле предприятия переводят на дистант

В Нижнем Тагиле в бюджетные учреждения разослали письмо за подписью главы города Владислава Пинаева, в котором руководителям рекомендуют перевести на удаленную работу «максимально возможное количество сотрудников при ухудшении эпидемиологической ситуации». Письмо мэр разослал после совещания у вице-губернатора области Павла Крекова. Предприятия должны определиться с режимом работы до 21 января.

Сегодня сам Креков на брифинге говорил, что власти ожидают резкого роста заражений из-за нового штамма коронавируса. «Мы должны осознавать, что на сегодня более высоки – по опыту других государств – риски одномоментного заболевания большого количества людей. Рост будет кратный. Да, будут нетяжелые, но одномоментная заболеваемость может привести к сложностям работы предприятий. Поэтому в указе губернатора лейтмотив – увод на удаленный режим работы максимального количества людей – не менее 30%. Мы пока не берем образование, здравоохранение и ряд других жизнеобеспечивающих органов», – сказал сегодня Креков.

Он уточнил, что предприятия могут работать «в режиме, который минимизирует общение». «Это может быть смешанный режим – одни до обеда, другие после работают. Надо минимизировать одномоментное заболевание в коллективах», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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