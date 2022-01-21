До 95% банковских услуг уральцы получают онлайн. Закроют ли банки офлайн-офисы?

В Свердловской области, как и во всем мире, увеличивается число людей, которые предпочитают онлайн-банки обращениям в клиентские офисы. По данным разных кредитных организаций, сегодня до 90-95% всех переводов и платежей клиенты совершают онлайн, доля онлайн-вкладов и кредитов тоже стремительно растет. И даже чтобы получить ипотеку, не всегда нужно приходить в банк «ногами». Так останутся ли офлайн-офисы? «Новый День» задал этот вопрос представителям банков.

Сколько клиентов ушло в онлайн

По данным пресс-службы Уральского банка Сбербанка, количество онлайн-пользователей растет каждый год. На начало 2022-го уже более 95% всех платежей и переводов в регионе клиенты Сбербанка совершают онлайн.

«Стремительно увеличивается доля вкладов и кредитов, которые оформляют в «Сбербанке Онлайн», – сейчас их более 50%. Даже карты в последнее время становятся виртуальными, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе. – Все больше уральцев не пользуются пластиковыми картами и не забирают их из офиса, а платежи проводят через устройства с NFC или в интернете».

В банке «Открытие» отметили еще один момент: на рост числа онлайн-пользователей существенно повлияла пандемия. Когда во время локдауна нельзя было выходить из дома, дистанционные сервисы освоили даже те, кто никогда раньше с ними не работал.

«За время пандемии число пользователей нашего интернет-банка и мобильного приложения, а также объем операций по покупкам через интернет выросли в несколько раз, – рассказали в пресс-службе банка «Открытие» в УрФО. – Более 70% всех частных клиентов являются активными пользователями этих сервисов. Удаленные каналы обслуживания позволяют выполнить до 90% всех банковских операций без посещения офиса».

В «Промсвязьбанке» нашему агентству рассказали, что около 40% продаж розничных продуктов идет по дистанционным каналам. А предприятия закрывают онлайн до 90% всех своих потребностей (расчетно-кассовое обслуживание, операции).

«В онлайне наши клиенты могут получить практически весь спектр финансовых услуг. Так, для частных клиентов предусмотрены возможности от онлайн-кредитования до выбора инвестиционных продуктов. В 2021 году «Промсвязьбанк» запустил онлайн-сервис «Легкая ипотека» (все действия по оформлению жилищного кредита можно выполнить не выходя из дома), – рассказал управляющий уральским филиалом «Промсвязьбанка» Ринат Иржанов. – Предприниматели могут онлайн открыть расчетный счет, взять кредиты в размере до 10 миллионов рублей, подключить овердрафты, получить часть факторинговых услуг, депозитарные услуги, оформить проценты на остатки по счетам, заказать корпоративные карты. В 2021 году повысился спрос на дистанционную инкассацию. Речь идет об электронных инкассаторах «Промсвязьбанка», размещаемых в местах концентрации бизнеса».

Закроют ли офлайн-офисы?

Несмотря на глобальную цифровизацию, ни один банк не собирается до минимума сокращать сеть офлайн-офисов: всегда найдутся люди, которые больше доверяют человеку, а не смартфону или компьютеру. Кроме того, по-прежнему люди предпочитают лично оформлять ипотеку или открывать инвестиционные продукты.

«В офисы теперь чаще приходят за оформлением ипотеки и сложных инвестиционных продуктов. Кроме того, в Сбербанке развиваются нефинансовые сервисы. Например, теперь во многих наших отделениях можно получать и отправлять посылки и забирать заказы, оформленные на нашем маркетплейсе, и клиенты пользуются этой возможностью», – отметили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Поэтому за последние три года сеть офлайн-офисов Сбербанка в Свердловской области сократилась незначительно – всего на 7%. По данным на начало 2022 года, в регионе действует 384 офиса – это самая обширная филиальная сеть среди кредитных организаций.

«В первую очередь, офлайн востребованы личные консультации о возможностях потребительского кредитования, условиях кредитных карт и условиях вкладов. Есть люди, которые предпочитают открывать вклады только в офисе, – говорит управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» Ринат Иржанов. – Предприниматели также время от времени приходят в банковские офисы не только за документами, но и получить консультацию, подать заявку на тот или оной продукт».

Поэтому «Промсвязьбанк» не планирует сокращать сеть офлайн-офисов. Впрочем, их в Свердловской области не так много – девять: семь – в Екатеринбурге, по одному – в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

В банке «Открытие» не отрицают того факта, что идут по пути сокращения офлайн-офисов: закрываются неэффективные и дублирующие друг друга точки. Правда, у банка есть и субъективные причины для такого шага: в 2018 году объединилось несколько кредитных организаций («Открытие», «Бинбанк» и другие), поэтому сеть офисов пришлось существенно сократить.

«За три года мы обновили наши точки продаж, инвестируя в современные технологии значительные средства. Но одновременно с модернизацией часть неэффективных, дублирующих друг друга, точек была закрыта. Тенденция по сокращению физического присутствия офисов и в офисах характерна для многих стран. Она продолжится в России и после пандемии, – рассказали в пресс-службе «Открытия». – Сегодня наш банк представлен на территории Свердловской области 16 отделениями, из которых 7 расположены в Екатеринбурге».

Кстати, банк «Открытие» проводил среди своих клиентов опрос: сохранятся ли банковские карты и классические офисы через 10 лет? 90% опрошенных по всей России ответили: сохранятся.

«По мнению 48% респондентов отделения банков сохранятся, но в ограниченном количестве. Еще 46% опрошенных считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. Только 6% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн», – привели данные собственного опроса в банке «Открытие».

Добавим, что для подготовки материала «Новый День» направлял запросы и в другие крупные кредитные организации, но не все пожелали на них ответить.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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