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Пятница, 21 января 2022, 09:49 мск

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«Святогор» потратит 1,6 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий на севере Свердловской области

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2022 году планирует направить 1,6 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий на севере Свердловской области.

В числе экологических проектов значатся реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения с увеличением мощности в два раза – до 450 м3 в час, окончание работ по проекту «Локализация и нейтрализация фильтрационных вод от отработанных объектов открытой разработки Шемурского месторождения», рекультивация отвалов (укрытие бентонитовыми матами) и чаши (торкретирование) отработанного Шемурского месторождения, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

«Все эти работы ведутся в строгом соответствии с «Комплексным планом по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области», который был подписан Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в феврале 2021 года, – подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – Кроме того, о выполнении этих и других мероприятий мы регулярно отчитываемся во всех контролирующих органах, в том числе и в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

Помимо этого, в систематическом режиме ведутся работы по экологическому мониторингу, производственно-экологическому контролю и мониторингу при недропользовании».

Ивдель, Елена Васильева

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