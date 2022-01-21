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Пятница, 21 января 2022, 09:49 мск

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Уральцы завоевали 11 медалей на первенстве России по самбо для участников до 24 лет

Фото: пресс-служба УГМК

Одиннадцать медалей завоевали свердловчане на первенстве России по самбо до 24 лет. Пятерым из них теперь предстоит участвовать в Кубках Европы

Первенство России проходило в Кстово (Нижегородская область). В итоге свердловчанам досталось пять из 14 мест в составе сборной России для участия в Кубках Европы этого года – такого результата нет ни у одного другого региона страны.

Победителями первенства и обладателями путевок на Кубки Европы (а туда смогут отправиться только те, кто занял первое место) стали Сергей Кузнецов (до 98 кг) из КС УГМК (Верхняя Пышма) и сразу несколько представителей СШОР по самбо и дзюдо из Екатеринбурга: Роман Желтов (98+ кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Альбина Чоломбитько (80+ кг).

Кроме того, серебряные награды первенства завоевали Екатерина Хасанова (до 50 кг) и Ольга Лихота (до 80 кг) из екатеринбургского СШОР по самбо и дзюдо. Бронзовые медали увезли с собой их коллеги Олеся Посылкина (до 72 кг), Иван Луканин (до 79 кг) и Ксения Хисматуллина (до 80 кг), а также Глеб Познахирко (98+ кг) из КС УГМК (Верхняя Пышма).

Екатеринбург, Елена Васильева

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