Уральцы завоевали 11 медалей на первенстве России по самбо для участников до 24 лет

Одиннадцать медалей завоевали свердловчане на первенстве России по самбо до 24 лет. Пятерым из них теперь предстоит участвовать в Кубках Европы
Первенство России проходило в Кстово (Нижегородская область). В итоге свердловчанам досталось пять из 14 мест в составе сборной России для участия в Кубках Европы этого года – такого результата нет ни у одного другого региона страны.
Победителями первенства и обладателями путевок на Кубки Европы (а туда смогут отправиться только те, кто занял первое место) стали Сергей Кузнецов (до 98 кг) из КС УГМК (Верхняя Пышма) и сразу несколько представителей СШОР по самбо и дзюдо из Екатеринбурга: Роман Желтов (98+ кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Альбина Чоломбитько (80+ кг).
Кроме того, серебряные награды первенства завоевали Екатерина Хасанова (до 50 кг) и Ольга Лихота (до 80 кг) из екатеринбургского СШОР по самбо и дзюдо. Бронзовые медали увезли с собой их коллеги Олеся Посылкина (до 72 кг), Иван Луканин (до 79 кг) и Ксения Хисматуллина (до 80 кг), а также Глеб Познахирко (98+ кг) из КС УГМК (Верхняя Пышма).
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube