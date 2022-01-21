В уральском селе 100 человек объявили голодовку

Работники сельхозпредприятия «Лотас» в Красноуфимском районе объявили бессрочную голодовку. Люди с апреля 2021 года не получают зарплату, не могут оформить больничный и даже уволиться с фермы. Все из-за передела собственности предприятия, которое затянулось на год.

Голодовка работников длится уже вторые сутки. Всего в ней принимают участие более 100 человек. «У нас здесь в основном молодые работают. У многих семьи с детьми, деваться некуда. Позавчера было собрание с представителями прокуратуры, они пообещали решить вопрос с зарплатой до конца января. Нам не платят деньги почти год – с апреля. Даже уволиться невозможно. Все это началось, как на предприятие пришел новый директор Михаил Егоров. Мы выкручиваемся тем, что работаем на полставки у совладелицы предприятия. А что нам дальше делать? Если голодовка ничего решит, будем собирать митинги. Трассу что ли нужно перекрыть, чтобы на нас обратили внимание?» – рассказал «Новому Дню» механизатор Виктор Кузнецов.

Работники «Лотаса» считают, что на предприятии произошел «рейдерский захват». Конфликт возник из-за раздела имущества фермы между собственниками: супруги Владимир и Валентина Айметовы и Мурадов Логман Халид оглы судятся в свердловском арбитраже.

Отметим, что свердловские власти уже отреагировали на ситуацию в Красноуфимском районе. «Прокуратура и МВД там сейчас ведут работу. Со своей стороны я к ситуации тоже подключен. О проблеме между собственниками мы знаем. Когда возникают вопросы частной собственности, прокуратура быстро встает на защиту выплаты зарплаты. Когда такие конфликты, есть примеры, что после вмешательства правительства вопросы решаются», – пояснил сегодня на пресс-конференции первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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