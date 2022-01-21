Женщина случайно убила сожителя, толкнув его на разбитое окно

Житель Ачита погиб из-за того, что вовремя не заменил разбитое стекло в окне, а также из-за крутого характера своей сожительницы.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, ночью 4 августа 2021 года он поссорился со своей ранее судимой сожительницей. Нетрезвая подруга толкнула его в сторону разбитого окна. Мужчина, потеряв равновесие, упал в оконный проем, осколок стекла воткнулся ему в плечевую артерию. Пострадавший умер на месте от потери крови.

Сожительница мужчины признана виновной по статьям «Причинение смерти по неосторожности», а также «Неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом, сопряженное с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность» – находясь под надзором полиции, она распивала спиртное в запрещенном месте.

Женщину приговорили к 1 году 2 месяцам условно с испытательным сроком 1 год.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что ранее жительница Ачита была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Выйдя из колонии, она злоупотребляла спиртным. «Во время пьяных загулов она нередко нарушала установленные судом административные ограничения, а в конечном итоге подняла руку на своего сожителя. По роковому стечению обстоятельств вышло так, что мужчина упал на давно разбитое оконное стекло, поменять которое у хозяев жилища никак не доходили руки», – отметил полковник Горелых.

Ачит, Елена Владимирова

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