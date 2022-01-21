Булки в Москву, куриные лапы – в Китай. Власти рассказали, какие продукты уезжают с Урала

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков сегодня на пресс-конференции рассказал, какая уральская продукция пользуется наибольшим спросом за пределами региона. «Некоторые торговые сети даже жалуются, что сельхозтоваропроизводители увозят продукцию за пределы Свердловской области и даже за рубеж. Это и сыры, и куриные лапы – они едут в Китай. Я с удивлением узнал, что булочки из Екатеринбурга едут в Москву», – отметил Шмыков.

По его словам, существенная часть продуктов остается в местных торговых сетях. «Если брать мясо, то до 50% [продукции, представленной в местных торговых точках, произведено в Свердловской области]. Молоко, если брать в пакетах, до 90% свердловское», – уточнил он.

Шмыков рассказал, что у уральцев растет спрос на более дорогие фермерские продукты. «Запрос потребителя начинает меняться – от сетевых недорогих продуктов к качественным фермерским. Это направление развивается, мы его поддерживаем», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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