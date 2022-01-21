В выходные в Свердловской области похолодает до -28

После внезапной крещенской оттепели на Средний Урал идет похолодание.

По прогнозу Уралгидрометцентра, ночью 22 января в горах и низинах температура воздуха может опуститься до -23…-28 °C. В Екатеринбурге этой ночью ожидается от -16 до -18 градусов. В субботу днем в области будет до -13, в городе – до -10 °C.

Ночью 23 и 24 января по области ожидается умеренный мороз – до -24, в Екатеринбурге – от -19 до -21 °C. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от -10 до -15 градусов и от -8 до -13 в области, от -12 до -14 °C и от -8 до -10 – в Екатеринбурге. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»