Екатеринбургские врачи спасли ковидного пациента со стопроцентным поражением легких

Врачи городской больницы № 14 в Екатеринбурге спасли пациента с тяжелой ковидной пневмонией – у него было стопроцентное поражение легких.

Никита Хазиев поступил в больницу в октябре прошлого года. Его привезла скорая помощь, мужчина задыхался, по всем признакам у него был Covid-19. Болезнь развивалась стремительно. Несмотря на лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. Больного перевели в реанимацию. В палате интенсивной терапии Никита Хазиев провел более 40 дней, находясь на кислородной поддержке.

«Я никогда не дорожил своим здоровьем. Пока молодой, считал, что коронавирус обойдет меня стороной, или переболею в легкой форме. Не думал, что он так сломает меня. Помню, как очнулся, не понимая, что происходит, вокруг незнакомая обстановка. Подошел врач, он успокоил меня, сказал: «Держись». Очень благодарен ему и медсестрам – всем, кто был со мной в этот момент и помогал мне выкарабкаться. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. Жалею, что не успел поставить прививку», – поделился мужчина.

Пневмония – это не единственное, к чему приводит новая коронавирусная инфекция. Помимо ухудшения физического состояния, на фоне Covid-19 возникает и психическая нестабильность, подавленное настроение и апатия, рассказали в больнице.

«У пациентов, которые длительно находятся в реанимации, развивается дефицит веса, тяжелая астения – повышенная утомляемость с крайней неустойчивостью настроения, снижается мышечная масса, часто возникает депрессия. Для восстановления очень важна поддержка близких, забота со стороны родных и уход», – подчеркнул врач-реаниматолог ГКБ № 14 Олег Волков, который помогал Никите встать на ноги.

Благодаря слаженной работе медицинского персонала, пациент смог побороть болезнь. Сейчас он уже дома с семьей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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