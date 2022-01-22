Рекорд: на Урале больше 800 заражённых за сутки

В Свердловской области установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 823 человека. Такого не было за всю историю ковида. В Екатеринбурге число заражённых за сутки – 258 человек. Всего с момента распространения инфекции в регионе зарегистрированы 209627 случаев Covid-19.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 329 человек, на ИВЛ – 129. В состоянии средней тяжести – 1649. Все остальные лечатся амбулаторно.

За сутки от коронавируса скончались 22 человека. Болезнь унесла жизни 9864 уральцев с марта 2020 года.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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