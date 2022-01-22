В президиум политсовета ЕР вошли Чемезов, Шмыков и Орлов

Свердловские единороссы существенно обновили состав президиума регионального политсовета.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с партийной конференции, в президиум впервые вошли первый замгубернатора Алексей Шмыков, вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бывший секретарь отделения Виктор Шептий, депутат Свердловской областной думы, гонщик Сергей Карякин, глава Волчанска Александр Вервейн и глава Талицы Александр Толкачев.
Потеряли места в президиуме депутат ЗакСо Виктор Бабенко, депутат Госдумы Сергей Бидонько, бывшие депутаты свердловской облдумы Владимир Власов и Валерий Савельев, депутат ЗакСо Алексей Коробейников, вице-мэр Екатеринбурга Дмитрий Ноженко.
Екатеринбург, Евгения Вирачева, Никита Кондрашин
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