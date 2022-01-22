Россияне рассказали, куда полетят после открытия границ: Италия, Испания, Таиланд

Большинство жителей России выступают за открытие границ и восстановление международного авиасообщения, на которые были наложены ограничения в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса портала SuperJob. Ранее ВОЗ рекомендовала отменить меры, связанные с Covid-19 и закрытием границ, чтобы снять экономическое и социальное напряжение. Эту инициативу поддержал каждый второй россиянин (53%). Против – каждый четвертый (26%).

Также у россиян спросили, какую страну они хотят посетить первой после открытия границ. Лидером оказалась Италия – о ней мечтают 6% респондентов, на втором месте Испания и Таиланд (по 4%). Часть опрошенных – по 3% – назвали почему-то Египет и Турцию, которые уже принимают российских туристов с ПЦР-тестами или привитых. По 2% – в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% – в Финляндию, Францию и Германию.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних жителей 387 городов России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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