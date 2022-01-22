Уральцы устали работать – им нужны еще праздники

Почти половина уральцев призналась в том, что им не хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть, поэтому не мешало бы удлинить рождественские выходные. Об этом свидетельствуют итоги опроса портала HH.ru. 47% респондентов сообщили, что уже устали, правда, ровно столько же сообщили, что времени для отдыха было в самый раз, и только 6% опрошенных сказали, что каникулы стоило бы сократить. В основном, об удлинении праздников говорили представители науки, образования и специалисты по управлению персоналом. В то же время, именно занятые в этих трех сферах, судя по результатам опроса, не отвлекались от отдыха вовсе.

«12% трудоустроенных респондентов сообщили, что в течение новогодних каникул им приходилось постоянно работать – чаще всего это представители производственной сферы (31%), специалисты по продажам (25%) и административный персонал (21%). Еще 41% жителей региона работали в праздники лишь время от времени, а 47% вообще не отвлекались от отдыха», – сообщили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»