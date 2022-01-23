Снова рекорд: за сутки почти 900 заражённых на Урале

В Свердловской области обновлён
рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 883 человека. В Екатеринбурге больше половины случаев – 456. Всего с момента распространения инфекции в регионе зарегистрированы 210510 случаев Covid-19.
В тяжелом состоянии в больницах находятся 334 человека, на ИВЛ – 135. В состоянии средней тяжести – 1672. Все остальные лечатся амбулаторно.
За сутки от коронавируса скончался 21 человек. Болезнь унесла жизни 9885 уральцев с марта 2020 года.
Екатеринбург, Елена Сычёва
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