До 13 февраля свердловчане могут подарить книги сельской библиотеке

В Свердловской области уже в шестой раз проходит акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

В этом году организаторы приглашают уральцев подарить книги Трифоновской сельской библиотеке (Пышминский ГО). Детскую и художественную литературу, научно-познавательные и учебные книги можно принести до 13 февраля (включительно) в областную детскую библиотеку имени Владислава Крапивина по адресу: Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8.

Как сообщает пресс-служба макрорегиона «Урал» «Почты России», книжные посылки доставят адресату непосредственно в День книгодарения.

Принести в дар можно как новые, так и книги в хорошем состоянии. Не принимается религиозная, политическая литература, устаревшие справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.

Акция проходит по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения при поддержке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина. Почта России выступит логистическим партнером акции в Свердловской области.

Кроме того, любой желающий может воспользоваться онлайн-подпиской «Почты России» (podpiska.pochta.ru) и оформить для Трифоновской библиотеки подписку на интересное печатное издание. Подписаться можно на любой период: на 1 месяц, на несколько месяцев, на полгода, на год; полностью дистанционно, правильно указав почтовый адрес получателя, и наименование подписного издания. Получатель – Трифоновская сельская библиотека, адрес: 623565 Свердловская область, Пышминский район, село Трифоново, улица Ленина, 96.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»