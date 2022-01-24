На Урале начали прививать от коронавируса в храмах

В Свердловской области от коронавируса начались прививать в храмах. Пионером церковной прививочной кампании стал храм Святого Пророка Божия Илии в Артемовском, куда в минувшее воскресенье пришли медики центральной районной больницы и вакцинировали желающих прихожан, а также настоятеля. Руководство медучреждения получило благословение епископа Мефодия, временно управляющего Алапаевской епархией.

«Мы используем любую возможность для того, чтобы вакцинировать жителей района против Covid-19 и поскорее справиться с пандемией», – пояснил главный врач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов.

В храме привились 13 человек, включая настоятеля протоиерея Николая Трушникова, который вакцинировался повторно (у него подошел срок бустерной вакцины). Через три недели медик снова приедет в храм, и прихожане получат второй компонент «Спутника V». «В следующее воскресенье вакцинацию планируется организовать в другом храме Артёмовского благочиния. С такой просьбой, кстати, обратились сами прихожане», – уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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