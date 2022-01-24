На Урале начался сезон вечерних пролетов МКС

С сегодняшнего дня начинается период вечерней видимости международной космической станции. Лучше всего пролеты МКС будет видно с 27 по 31 января, а самое яркое появление станции произойдет 28 января в 19:06.

«Если вы готовы потратить четыре минуты своего времени, то вы сможете увидеть, как строго по графику на западе всходит невзрачная звездочка и плавно движется в восточном направлении. Она пролетает рядом с Юпитером и, постепенно разгораясь, все больше и больше обращает на себя внимание. И даже поднявшись на высоту 30 градусов, на юге, продолжает становиться ярче.

Продолжая плавный полет, МКС вскоре исчезает искоркой в тени Земли, едва успев пересечь пояс Ориона», – описывает пролет станции уральский астроном Владилен Санакоев.

Добавим, что чем меньше звездная величина в графике, тем ярче блестит в небе МКС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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