Оборудование, закупленное на бюджетные деньги по спортивному проекту, не попало по назначению

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения законодательства при реализации проекта «Спорт – норма жизни», на который выделено 1,46 миллиарда рублей.

В Богдановиче «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» закупил 96 единиц спортивного оборудования, а передал в образовательные учреждения лишь 25 штук. Остальное хранилось на складе. У местной прокуратуры возникли сомнения в эффективности расходования бюджетных средств. После представления надзорного ведомства нарушение устранили. Такую же проблему разрешили правоохранители в Туринском районе.

В Ачитском районе обнаружилось, что футбольные ворота в Марикаршинской школе «надлежащим образом не закреплены, сетка имеет множественные повреждения, крытая площадка, на которой проводятся занятия, имеет многочисленные дефекты покрытия», сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Кроме того школу не обеспечили необходимым числом спортивного оборудования. После представления надзорного ведомства нарушения устранили, трех человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Ачитской детско-юношеской спортивной школе обнаружили протечки на стенах и грибок. По этому факту надзорное ведомство направило в суд исковое заявление с требованием устранить дефекты.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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