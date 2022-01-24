Фонд святой Екатерины закупит ещё 20 машин скорой помощи для Екатеринбурга – чтобы город легче переживал новый виток ковида

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский закупят для Екатеринбурга ещё 20 машин скорой медицинской помощи – на эти цели благотворители выделят 114 млн рублей. Учитывая скорость распространения коронавируса, новые автомобили передадут в кратчайшие строки – они выйдут на линию уже в феврале.

Решение поддержать систему здравоохранения было принято после обращения главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Фонд святой Екатерины. Эпидемиологическая ситуация в столице Урала остается напряженной – с 17 января начался рост заболевших коронавирусом, в том числе выявляются пациенты с новым штаммом «омикрон». За последние две недели в Свердловской области число случаев заражения коронавирусом выросло почти в 2,5 раза.

«Мы каждый день видим, как на дорогах Екатеринбурга постоянно работают машины скорой медицинской помощи, переданные учредителями врачам в прошлом году. В марте их количество существенно увеличится, а значит, скорость реагирования на вызовы жителей города сократится», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что за последние два года автопарк городской скорой медицинской помощи пополнился 55 новыми автомобилями, которые также были приобретены учредителями Фонда святой Екатерины. При этом общий объем поддержки системы здравоохранения региона учредителями уже составляет больше 2,2 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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