В Екатеринбурге на 3 месяца закроют движение по улице Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге дорожники закроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной: от улицы Волгоградской до Зоологической. Проезд будет недоступен с 12 февраля по 15 мая.

Закрывают дорогу для реконструкции «улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в район Академический», сообщают в мэрии Екатеринбурга. В это время движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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