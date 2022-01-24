В Екатеринбурге на 3 месяца закроют движение по улице Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге дорожники закроют движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной: от улицы Волгоградской до Зоологической. Проезд будет недоступен с 12 февраля по 15 мая.
Закрывают дорогу для реконструкции «улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в район Академический», сообщают в мэрии Екатеринбурга. В это время движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
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